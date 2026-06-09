ایلنا گزارش میدهد؛
میان روایتها و واقعیتها؛ قطعهسازان درباره ایرانخودرو با مدیریت بخش خصوصی چه میگویند؟
در حالی که طی روزهای اخیر ادعاهایی عجیب درباره کاهش حقوق کارکنان، حذف گسترده اضافهکاریها و کمبود قطعه در بزرگ ترین خودروساز کشور از سوی یک رسانه فارسی زبان مطرح شده بود، فعالان زنجیره تأمین خودرو روایت متفاوتی از شرایط این شرکت ارائه میکنند.
به گزارش ایلنا، رئیس انجمن قطعهسازان تهران معتقد است؛ مهمترین اتفاق یک سال گذشته در ایرانخودرو نه فقط حفظ تولید در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، بلکه ایجاد نظم بیشتر در پرداختها، افزایش شفافیت اقتصادی، توجه به رضایت مشتری و تقویت همکاری با قطعهسازان بوده است؛ روندی که به گفته او به حفظ پایداری تولید در کل صنعت خودرو کمک کرده است.
سال ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع کشور سالی پرچالش بود. محدودیتهای اقتصادی، نوسانات بازار، مشکلات تأمین مواد اولیه، تحولات منطقهای و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شرایطی را رقم زد که بسیاری از بنگاههای تولیدی را تحت فشار قرار داد.
امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن قطعهسازان تهران، معتقد است برای ارزیابی عملکرد خودروسازان در چنین شرایطی باید تصویر کلی صنعت را دید. به گفته وی، صنعت خودرو در یکی از سختترین مقاطع فعالیت خود قرار داشت اما با وجود این شرایط، تولید در ایرانخودرو ادامه پیدا کرد و برنامههای تولیدی متوقف نشد.
او یکی از مهمترین تغییرات ایجادشده در ایرانخودرو را اصلاح روابط مالی با زنجیره تأمین میداند. به گفته جلالی، کاهش تعهدات معوق، منظمتر شدن پرداختها به قطعهسازان، بهروزرسانی سریعتر قراردادها و افزایش شفافیت اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که طی ماههای اخیر آثار آن در صنعت قابل مشاهده بوده است.
نایب رئیس انجمن قطعهسازان تهران با تأکید بر اینکه قطعهسازان همزمان با ایرانخودرو و سایپا همکاری میکنند، میگوید شرایط دو خودروساز بزرگ کشور برای زنجیره تأمین اهمیت یکسانی دارد. بسیاری از شرکتهای قطعهسازی بخشی از تولید خود را به ایرانخودرو و بخشی را به سایپا اختصاص میدهند و سلامت مالی هر دو مجموعه برای استمرار تولید در صنعت خودرو ضروری است.
به گفته وی، منظمتر شدن پرداختها در ایرانخودرو به قطعهسازان کمک کرد تا بتوانند فعالیت خود را با ثبات بیشتری ادامه دهند و همین موضوع در مقاطعی به حفظ جریان تأمین قطعات در کل صنعت خودرو نیز کمک کرده است.
جلالی معتقد است بخش خصوصی ذاتاً نگاه آیندهنگر دارد و رضایت مشتری برای آن اهمیت ویژهای پیدا میکند.
او میگوید: طی ماههای گذشته توجه بیشتری به خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان صورت گرفته و نمونه آن را میتوان در توسعه خدمات ایساکو و ارتقای فرآیندهای پاسخگویی به مشتریان مشاهده کرد.
وی در ادامه به راهاندازی و توسعه مرکز رضایت و خشنودی مشتریان اشاره کرده و میگوید: زیرساختهایی در این حوزه ایجاد شده که حتی در مقایسه با برخی نمونههای خارجی نیز قابل توجه است. به گفته او، هرچند این اقدامات کمتر در معرض تبلیغات رسانهای قرار گرفتهاند، اما نتایج آن در افزایش رضایت مشتریان قابل مشاهده است.
نایب رئیس انجمن قطعهسازان تهران همچنین به بهبود برخی شاخصهای کیفی محصولات اشاره میکند و میگوید: تصمیم برای توقف موقت عرضه برخی محصولات بهمنظور رفع ایرادات و تکمیل فرآیندهای اصلاحی، نشاندهنده توجه بیشتر به کیفیت و رضایت مشتری بوده است. به اعتقاد او، تجربه محصولاتی مانند ریرا نشان میدهد که نگاه به کیفیت و اصلاح مستمر محصول در حال تقویت شدن است.
جلالی تأکید میکند: صنعت خودرو همچنان با مشکلات و چالشهای متعددی روبهرو است و هیچکس ادعا نمیکند همه مسائل حل شده است. با این حال از نگاه فعالان زنجیره تأمین، مهمتر از شرایط فعلی، روندی است که در پیش گرفته شده است؛ روندی که بر شفافیت بیشتر، تعامل نزدیکتر با قطعهسازان، رعایت انصاف در پرداختها، تصمیمگیری سریعتر و تمرکز بر رضایت مشتری استوار است.
وی در پایان میگوید: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتها و فشارهای مختلف مواجه است، همین رویکرد باعث شده بخش مهمی از قطعهسازان با انگیزه بیشتری برای حفظ تولید، سرمایهگذاری و حل چالشهای موجود تلاش کنند و نسبت به آینده صنعت خودرو امیدوارتر باشند.