رئیس دانشگاه امیرکبیر:
هوشمندسازی زیرساختهای بینالملل، شرط رقابتپذیری در عرصه جهانی است
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای فناورانه در آموزش عالی، گفت: هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین به یکی از الزامات توسعه بینالملل دانشگاهها تبدیل شده و دانشگاههایی که خود را با این تحولات هماهنگ نکنند، در آینده با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در خصوص برگزاری نشست ملی توسعه و هوشمندسازی زیرساختهای فناورانه حوزه بینالملل دانشگاهها اظهار کرد: امروز حوزه بینالملل دانشگاهها صرفاً به جذب دانشجوی خارجی یا توسعه همکاریهای علمی سنتی محدود نمیشود، بلکه زیرساختهای فناورانه، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوریهای نوین به بخش جداییناپذیر توسعه بینالملل آموزش عالی تبدیل شدهاند.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همین رویکرد تلاش کرده است بستری برای هماندیشی دانشگاهها، مدیران آموزش عالی و مجموعههای فناور کشور فراهم کند تا زمینه گفتوگو، تبادل تجربه و بررسی چشمانداز آینده زیرساختهای هوشمند در حوزه بینالملل دانشگاهها فراهم شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نقش روزافزون فناوریهای نوین در نظام آموزش عالی تصریح کرد: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک فناوری پژوهشی یا آزمایشگاهی نیست، بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از زیرساخت تصمیمسازی، آموزش، ارزیابی، مدیریت و ارتباطات دانشگاههاست.
سروش ادامه داد: دانشگاههایی که نتوانند خود را با این تحولات هماهنگ کنند، در آینده با چالشهای جدی روبهرو خواهند شد. این موضوع در حوزه بینالملل اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که مدیریت دانشجویان بینالمللی، آموزش چندزبانه، ارزیابی آموزشی، ارائه خدمات دانشجویی و برقراری ارتباطات گسترده بینالمللی بدون بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند با دشواریهای فراوانی همراه خواهد بود.
وی همکاری دانشگاهها با شرکتهای دانشبنیان را یکی از مهمترین مسیرهای توسعه فناوری در آموزش عالی دانست و گفت: دانشگاهها لزوماً نباید تمامی زیرساختها را از ابتدا و بهصورت مستقل طراحی و توسعه دهند. استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان توانمند و دارای تجربه اجرایی میتواند ضمن تسریع روند توسعه، هزینهها را کاهش داده و زمینه دستیابی به راهکارهای عملیاتی و بومی را فراهم کند.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در سالهای اخیر برخی مجموعههای دانشبنیان فعال در حوزه فناوریهای آموزشی و بینالمللی، تجربیات ارزشمندی کسب کردهاند که بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند در ارتقای زیرساختهای دانشگاهی و توسعه فعالیتهای بینالمللی مؤثر باشد.
سروش همچنین با اشاره به همکاری دانشگاه با شرکت دانشبنیان دانشگستر افزود: استفاده از ظرفیتهای تخصصی دانشگستر میتواند مسیر توسعه زیرساختهای هوشمند حوزه بینالملل دانشگاه را تسریع کرده و تجربهای عملی از پیوند دانشگاه با شرکتهای دانشبنیان فراهم سازد.این استاد دانشگاه در ادامه درباره اهمیت هوشمندسازی زیرساختهای حوزه بینالملل دانشگاهها اظهار کرد: حجم تعاملات علمی، تعداد دانشجویان بینالمللی، تنوع خدمات و پیچیدگی فرآیندهای مرتبط با فعالیتهای بینالمللی به طور مستمر در حال افزایش است و ادامه فعالیت با روشهای سنتی نهتنها موجب کاهش سرعت و کیفیت خدمات خواهد شد، بلکه رقابتپذیری دانشگاهها در سطح منطقهای و بینالمللی را نیز با چالش مواجه میکند.
وی تأکید کرد: دانشگاههای پیشرو جهان به سمت ایجاد زیرساختهای یکپارچه، هوشمند و دادهمحور حرکت کردهاند و دانشگاههای کشور نیز برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در عرصه بینالمللی باید در همین مسیر گام بردارند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با اشاره به محور آموزش هوشمند زبان فارسی در این نشست گفت: زبان فارسی صرفاً یک زبان آموزشی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، علمی و تمدنی کشور به شمار میرود. هر اندازه بتوان فرآیند آموزش این زبان را هوشمندتر، سریعتر و در دسترستر کرد، زمینه توسعه ارتباطات فرهنگی و علمی ایران با سایر کشورها نیز تقویت خواهد شد.
سروش خاطرنشان کرد: فناوریهای نوین این امکان را فراهم کردهاند که آموزش زبان فارسی با کیفیت بالاتر، سرعت بیشتر و در مقیاس گستردهتر در اختیار دانشجویان و علاقهمندان بینالمللی قرار گیرد و این ظرفیت میتواند نقش مهمی در توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی کشور ایفا کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست زمینهساز شکلگیری همکاریهای مؤثرتر میان دانشگاهها، نهادهای اجرایی و مجموعههای فناور کشور باشد و گامی در مسیر توسعه زیرساختهای هوشمند آموزش عالی و ارتقای فعالیتهای بینالمللی دانشگاهها به شماررود.
گفتنی است:دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری مؤسسه دانشبنیان «موج تفکر دانشگستر»، ۲۰ خرداد میزبان «نشست ملی توسعه و هوشمندسازی زیرساختهای فناورانه حوزه بینالملل در دانشگاههای کشور» با هدف بررسی راهکارهای نوین فناورانه و معرفی سامانههای هوشمند برای ارتقای همکاریهای بینالمللی در آموزش عالی است.