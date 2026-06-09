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آغاز بازگشت تدریجی ایرلاین‌های خارجی به فرودگاه امام(ره)

آغاز بازگشت تدریجی ایرلاین‌های خارجی به فرودگاه امام(ره)
کد خبر : 1796349
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معاون بهره‌برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از آغاز فرآیند بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی به کشور خبر داد و اعلام کرد: با انجام ارزیابی‌ها و ممیزی‌های فنی و عملیاتی، ایرلاین‌های خارجی به‌تدریج پروازهای خود را از سر خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، معاون بهره‌برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از آغاز فرآیند بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی به کشور خبر داد و اعلام کرد: با انجام ارزیابی‌ها و ممیزی‌های فنی و عملیاتی، ایرلاین‌های خارجی به‌تدریج پروازهای خود را از سر خواهند گرفت. 

به گفته جواد صالحی آرتیمانی، شرکت‌های هواپیمایی خارجی در حال بررسی شرایط عملیاتی و الزامات ملی و بین‌المللی هستند و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده تعداد پروازهای بین‌المللی افزایش یابد.

وی همچنین اعلام کرد از ۱۹ خردادماه و پس از صدور مجوزهای لازم، سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز به چرخه عملیاتی شهر فرودگاهی بازگشته‌اند و روند عادی ارائه خدمات پروازی از سر گرفته شده است.

مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها به وب‌سایت شهر فرودگاهی امام یا مرکز اطلاعات پرواز به شماره ۰۹۶۳۳۰ مراجعه کنند.

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