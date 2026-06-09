قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا؛ امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۹۶۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۶۳۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۸۲۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۲۸۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۲۸۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۹۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۶۲۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۴۱۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۵۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۸۲۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۹۵۱ تومان است.

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