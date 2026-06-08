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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

نشان استاندارد، اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می کند

نشان استاندارد، اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می کند
کد خبر : 1796164
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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: درج نشان استاندارد بر روی تولیدات، محصولات، کالاها و خدمات، اطمینان خاطر لازم را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از نظر کیفیت، سلامت و ایمنی فراهم می‌کند.

 

به گزارش ایلنا  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه انصاری امروز در دوازدهمین نشست شورای راهبردی اطلاعات مدون سازمان اظهار کرد: وجود نشان استاندارد بر روی تولیدات و کالاها، برای مصرف‌کنندگان تضمینی از کیفیت، سلامت و ایمنی آن‌ها به شمار می‌آید.

وی افزود: تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موظف‌اند محصولات و خدمات خود را مطابق با معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده در استانداردها تولید و عرضه کنند.

در ادامه این نشست، روش اجرایی نشانه‌گذاری کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و همچنین نحوه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 

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