رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
نشان استاندارد، اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فراهم می کند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: درج نشان استاندارد بر روی تولیدات، محصولات، کالاها و خدمات، اطمینان خاطر لازم را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از نظر کیفیت، سلامت و ایمنی فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه انصاری امروز در دوازدهمین نشست شورای راهبردی اطلاعات مدون سازمان اظهار کرد: وجود نشان استاندارد بر روی تولیدات و کالاها، برای مصرفکنندگان تضمینی از کیفیت، سلامت و ایمنی آنها به شمار میآید.
وی افزود: تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات موظفاند محصولات و خدمات خود را مطابق با معیارها و شاخصهای تعیینشده در استانداردها تولید و عرضه کنند.
در ادامه این نشست، روش اجرایی نشانهگذاری کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و همچنین نحوه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.