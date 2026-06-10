مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد در سطح استان اظهار داشت: براساس تفویض اختیارات رییس جمهوری به استانداران، تصمیم استاندار گیلان بر این بود که تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در سطح استان گیلان آزاد شود بنابراین هیچ منع قانونی در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: قاعدتا تعیین شعاع تردد این خودروها در اختیار دولت است و منطقه آزاد انزلی در واقع شرایط عرضه خودرو به مردم را تسهیل می‌کند.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد یک منبع درآمد خوبی برای منطقه آزاد و توسعه این منطقه محسوب می‌شود، گفت: به طور قطع فروش خودرو در مناطق آزاد در بلندمدت می‌تواند به یک منبع درآمد خوب برای مناطق تبدیل شود که بتوانند از محل این درآمدها در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

طاعتی مقدم افزود: با توجه به شرایط کشور جریان واردات به ویژه واردات خودرو سخت شده است اما با ثبات شرایط، کشش خوبی برای افزایش درآمد از این محل وجود دارد و اثر افزایش درآمد از محل واردات خودرو را می‌توان در بلندمدت در توسعه پروژه‌های زیرساختی مشاهده کرد.

وی تاکید کرد: در منطقه آزاد انزلی یکی از بسترهای افزایش تجارت در شمال کشور، افزایش ظرفیت بنادر است و باید بتوانیم ۱۵ پست اسکله را احداث کنیم تا زیرساخت و زنجیره لجستیکی برای افزایش مبادلات تجاری مهیا شود، بنابراین برای این اقدامات به تامین منابع نیاز داریم و یکی از محل‌های تامین منابع واردات خودرو است.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: طبق اساسنامه مناطق آزاد، درآمدها تنها باید در توسعه پروژه‌های عمرانی هزینه شود و هدف ما هم توسعه حوزه لجستیک منطقه آزاد که منافع آن هم نصیب مردم به ویژه بومیان استان خواهد شد.

طاعتی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه در این سازوکار خودروهای با کیفیت بالاتری وارد کشور می‌شود، این امر منجر به ایجاد فضای رقابتی بین خودروسازان و در نتیجه افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل خواهد شد.

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