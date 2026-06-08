لغو تمامی پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی

این اطلاعیه می‌افزاید: بر این اساس، از مسافران محترم اکیداً درخواست می‌شود جهت حفظ نظم و پیشگیری از هرگونه سردرگمی، تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی مراجع ذی‌صلاح، به فرودگاه‌ها مراجعه نکنند. بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت محدودیت‌ها و زمان‌بندی جدید پروازها، متعاقباً از طریق رسانه‌های ملی و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: شایان ذکر است، به منظور تسهیل در عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور، فعلاً فرودگاه بین‌المللی مشهد مقدس برای این منظور اختصاص یافته است. خانواده‌های محترم و استقبال‌کنندگان عزیز برای کسب آخرین اطلاعات از وضعیت این پروازها، با اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد تماس حاصل نمایند.