شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خبر داد؛
لغو تمامی پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اطلاعیهای از لغو تمامی پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد و از مسافران خواست که از مراجعه به فرودگاهها خودداری کنند
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بسته شدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاههای سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.
این اطلاعیه میافزاید: بر این اساس، از مسافران محترم اکیداً درخواست میشود جهت حفظ نظم و پیشگیری از هرگونه سردرگمی، تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی مراجع ذیصلاح، به فرودگاهها مراجعه نکنند. بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت محدودیتها و زمانبندی جدید پروازها، متعاقباً از طریق رسانههای ملی و درگاههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: شایان ذکر است، به منظور تسهیل در عملیات بازگشت حجاج بیتاللهالحرام به کشور، فعلاً فرودگاه بینالمللی مشهد مقدس برای این منظور اختصاص یافته است. خانوادههای محترم و استقبالکنندگان عزیز برای کسب آخرین اطلاعات از وضعیت این پروازها، با اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد تماس حاصل نمایند.