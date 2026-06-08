به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع آگاه اعلام کردند که در پی اختلال در عرضه نفت خاورمیانه از تنگه هرمز به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پالایشگاه‌های چین راه‌اندازی دو پروژه‌ خود برای امسال را به تعویق انداخته‌اند.

تأخیر در راه‌اندازی این پروژه‌ها بر ظرفیت روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای پالایش نفت تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تقاضای جدید نفت چین و قیمت‌های جهانی نفت را محدود کند؛ زیرا پالایشگاه‌های بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان اکنون با موانع ناشی از کاهش مصرف سوخت روبه‌رو هستند.

شرکت پتروشیمی هوآجین آرامکو (هاپکو) که سرمایه‌گذاری مشترک میان سعودی آرامکو عربستان و شرکت دولتی نورینکو و گروه صنعتی پانجین شینچنگ چین است، راه‌اندازی پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای خود را در شهر پانجین در شمال‌شرقی این کشور را از ماه مه یا ژوئن به سپتامبر یا اوایل اکتبر موکول کرده است.

شرکت مشاوره انرژی اسپکتس پیش‌بینی کرد که این پالایشگاه به دلیل نامشخص‌بودن تأمین خوراک اولیه ناشی از اختلال در تردد از تنگه هرمز، در نیمه دوم سه‌ماه سوم امسال (۲۰۲۶) آغاز به کار می‌کند.

شرکت سعودی آرامکو اعلام کرد که سال ۲۰۲۳ روزانه تا ۲۱۰ هزار بشکه نفت خام به هاپکو عرضه خواهد کرد.

در همین حال، سه منبع آگاه اعلام کردند راه‌اندازی دوباره یک واحد نفت خام با ظرفیت روزانه ۲۰۰ هزار بشکه در پالایشگاه دالیان متعلق به شرکت پتروچاینا، به‌طور نامحدود به تعویق افتاده است.

رویترز در ژانویه گزارش داد که این شرکت نفتی دولتی قصد دارد این کارخانه را اواسط امسال (۲۰۲۶) دوباره راه‌اندازی کند تا از حاشیه سود بالای حاصل از پالایش نفت ارزان‌قیمت روسیه بهره‌مند شود.

تأخیر در پروژه در حالی رخ می‌دهد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با افزایش قیمت نفت خام به دلیل اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را کاهش داده است.

بااین‌حال، پالایشگاه‌ها ازسویی با سقف قیمت سوخت تعیین‌شده از طرف دولت و از سویی دیگر با کاهش تقاضای سوخت به دلیل افزایش استفاده از خودروهای برقی روبه‌رو هستند.

داده‌های دولتی نشان داد که مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های چین در ماه آوریل به حدود ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین حجم از اوت ۲۰۲۲ است.

این رقم معادل حدود ۶۹درصد از کل ظرفیت برآوردشده پالایشگاه‌های دولتی یعنی حدود ۹۶۰ میلیون تن در سال یا حدود ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است.

پیش‌بینی می‌شود که شرکت دولتی هندوستان پترولیوم و شرکت ایندین اویل امسال (۲۰۲۶) حدود ۵۲۶ هزار بشکه در روز به ظرفیت پالایش خود اضافه کنند.

شرکت ایندین اویل در ماه مه اعلام کرد که توسعه پالایشگاه‌های باراونی، گجرات و پانی‌پات به‌ترتیب در ماه‌های اوت، نوامبر و دسامبر تکمیل خواهد شد.

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