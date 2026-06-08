کاهش ۷ درصدی مصرف برق در کشور به کمک مردم

به گرارش ایلنا، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به روند مدیریت مصرف برق در کشور اظهار کرد: در حال حاضر میزان مصرف برق کشور حدود ۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است که این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان در عبور از شرایط اوج بار است.

وی با بیان اینکه صنعت برق در حال تجربه یک کاهش مصرف قابل توجه است، افزود: امیدواریم این روند کاهش مصرف تداوم داشته باشد تا بتوانیم با مدیریت بهتر تقاضای برق، شرایط پایدارتری را برای شبکه سراسری فراهم کنیم.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: توسعه کنتورهای هوشمند، کنترل مصرف مشترکان پرمصرف، شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و برخورد با ماینرهای غیرمجاز از جمله برنامه‌هایی است که با هدف مدیریت مصرف برق در حال اجراست.

رجبی‌مشهدی همچنین با اشاره به برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده و در عین حال افزایش حدود ۲ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی نیز در قالب برنامه‌های مدیریت اوج بار تابستان در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: راهبرد صنعت برق برای عبور از ناترازی، ترکیبی از افزایش تولید و مدیریت مصرف است و با تداوم همکاری مشترکان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تلاش می‌شود پایداری شبکه برق کشور حفظ شود.

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