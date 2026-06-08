قیمت نفت برنت بیش از ۳ دلار افزایش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان سبب شد قیمت نفت برنت در معامله‌های روز دوشنبه (۱۸ خرداد) بیش از ۳ دلار افزایش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۳ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت گرینویچ با ۳ دلار و ۲۰ سنت یا ۳.۳۹درصد افزایش، به ۹۶ دلار و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، هر بشکه نفت دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲ دلار و ۸۷ سنت یا ۳.۱۷درصد افزایش، ۹۳ دلار و ۴۱ سنت داد و ستد شد.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، کشتیرانی از تنگه هرمز، مسیر اصلی ترانزیت یک‌پنجم نفت جهان، مختل شده است.

هم‌زمان با بحران عرضه انرژی به دلیل جنگ علیه ایران، هفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز یکشنبه (۱۷ خرداد) در نشستی مجازی برای چهارمین بار در چهار ماه گذشته با لغو ۱۸۸ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه برای ماه ژوئیه موافقت کردند.

بااین‌حال، تحلیلگران اعلام کردند که این تصمیم تأثیر اندکی بر بازار خواهد گذاشت؛ زیرا اکثر اعضای اوپک‌پلاس به دلیل اختلال در تردد از تنگه هرمز نمی‌توانند به اهداف تولید خود برسند.

خورخه لئون، رئیس تحلیل ژئوپلیتیک شرکت ریستاد انرژی، در یادداشتی به مشتریان گفت: در شرایط کنونی بازار، تأثیر فیزیکی چنین تصمیمی چندان زیاد نخواهد بود.

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