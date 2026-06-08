ایران در صدر صید تونماهیان غرب اقیانوس هند
سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران با تأکید بر نقش حیاتی اقیانوسها در امنیت غذایی جهان اعلام کرد: ایران با صید سالانه بیش از ۳۵۰ هزار تن انواع سطحزیان درشت، رتبه نخست صید تون و شبهتونماهیان را در غرب اقیانوس هند در اختیار دارد.
به گزارش ایلنا، فریبرز رجائی، سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به اهمیت اقیانوسها در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار اظهار کرد: دریاها با پوشش بیش از ۷۰ درصد سطح زمین، نقش مهمی در تنظیم اقلیم، تولید اکسیژن و تأمین پروتئین مورد نیاز بیش از سه میلیارد نفر در جهان دارند.
وی با اشاره به جایگاه اقیانوس هند در صید جهانی تونماهیان افزود: اقیانوس هند به عنوان دومین کانون بزرگ صید تونماهیان جهان شناخته میشود و سالانه بیش از دو میلیون تن انواع تون و شبهتون از این پهنه آبی صید میشود.
سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران ادامه داد: ایران با دسترسی به سواحل دریای عمان و شمال غرب اقیانوس هند، از جمله کشورهای پیشرو در بهرهبرداری از این ذخایر ارزشمند به شمار میرود.
رجائی با بیان اینکه ناوگان صیادی کشور سالانه بیش از ۳۵۰ هزار تن انواع سطحزیان درشت صید میکند، گفت: در حال حاضر ایران رتبه نخست صید تون و شبهتونماهیان را در غرب اقیانوس هند در اختیار دارد که این ظرفیت نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع فرآوری، اشتغالزایی در جوامع ساحلی و ارزآوری برای کشور ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی ذخایر دریایی افزود: گونههای هدف از جمله هوور مسقطی، گیدر و تون چشمدرشت در چارچوب ضوابط و برنامههای مدیریتی کمیسیون تونماهیان اقیانوس هند (IOTC) مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
رجائی خاطرنشان کرد: رویکرد راهبردی سازمان شیلات ایران توسعه صید مسئولانه و پایدار بر پایه یافتههای علمی، پایش دقیق دادهها و مشارکت فعال در مجامع بینالمللی است.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای صیادان در آبهای فراساحل اظهار کرد: روز جهانی اقیانوسها فرصتی برای قدردانی از تلاشهای صیادان و تقویت فرهنگ حفاظت از اکوسیستمهای دریایی است.
سرپرست دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران در پایان تأکید کرد: سازمان شیلات ایران برای مقابله با صید غیرقانونی و تضمین بهرهبرداری پایدار از ذخایر آبزی، توسعه همکاریهای ملی و بینالمللی را در دستور کار دارد، چرا که سلامت اقیانوسها ضامن اصلی امنیت غذایی و پایداری صنعت شیلات است