۵۰ نشتی نامرئی آب در منطقه ۲ آبفای تهران/۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز کشف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابوالفضل صدرائیه در نشستی خبری با بیان اینکه ۶۰ درصد آب منطقه ۲ تهران از سد لتیان تأمین می‌شود، اظهار داشت: سال گذشته که در پاییز این سد ذخایر آبی بسیار کمی داشت، توانستیم با مدیریت مصرف توسط مشترکان و تمهیدات فنی، چالش‌ها پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه آبفای منطقه ۲ تهران بخش وسیعی از پهنه شرقی پایتخت را تحت پوشش دارد، گفت: بیش از ۶۰ درصد مشترکان آبفای منطقه ۲ تهران در گروه خوش‌مصرف قرار دارند و در حال حاضر حدود ۳ درصد از مشترکان این منطقه بدمصرف هستند، در حالی که ابتدای سال گذشته ۳۰ درصد خوش مصرف بودند، دلیل اسن کاهش همکاری مردم در اصلاح روند مصرف آب بوده است.

مدیر عامل آبفای منطقه ۲ تهران خاطرنشان کرد: اگرچه بهار امسال خنک‌تر از بهار سال قبل بود اما پیش‌بینی‌ها برای تابستان، بک تابستان گرم‌تر از نرمال است و هرچه دمای هوا افزایش یابد، به‌تبع آن تقاضا برای آب هم افزایش می‌یابد و ما نیازمند توجه به اصول مدیریت مصرف آب هستیم.

وی ادامه داد: ۵ سال خشکسالی پیاپی در تهران، شرایطی را در سال گذشته رقم زد که یک تجربه مدیریتی بزرگ و بی‌سابقه برای مدیران ما بود؛ از این تجربه برای مدیریت بهینه تأمین و توزیع آب استفاده خواهیم کرد.

صدرائیه تصریح کرد: در آبفای منطقه۲؛ ۱۵۰۰ کیلومتر خطوط توزیع و انتقال آب داریم که سال گذشته ۱۲۵۰ کیلومتر آن نشت‌یابی شد و ۵۰ مورد نشت نامرئی با مجموع دبی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه شناسایی و رفع شد.

وی افزود: امسال نیز برنامه داریم که کل شبکه خطوط توزیع و انتقال آب منطقه را نشت‌یابی و پایش کنیم.

صدرایی از برنامه رصد مستمر انشعابات غیرمجاز در منطقه ۲ آبفای تهران خبر داد و گفت: تا پایان سال گذشته در مجموع ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز در این منطقه کشف شده است.

در ادامه این نشست، رامین سامانیان مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد این شرکت، با معرفی تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف آب، به تشریح نقش و کارکرد این ابزارها در مدیریت مصرف پرداخت.

انتهای پیام/