امکان وکالتی کردن حساب بانک کشاورزی برای ثبت نام محصولات «بهمن موتور»

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریان این بانک به منظور انجام مراحل خرید خودرو ازشرکت «بهمن موتور» می توانند با مراجعه به نشانی Bahman.iranecar.com درگاه اختصاصی vsp.vekalati.ir نسبت به ثبت نام و مسدودسازی حساب اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان شرکت در مرحله جدید ثبت نام شرکت بهمن موتور (سهامی عام) می توانند از 17 تا 19 خرداد با بلوکه کردن مبلغ 500 میلیون تومان، نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند. این حساب ها ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 24خرداد ماه رفع بلوکه خواهد شد.

این گزارش می افزاید: برای استفاده از این خدمت بانک کشاورزی، داشتن شماره حساب نزد این بانک کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک و یا همراه بانک نیست. همچنین امکان افتتاح حساب به صورت غیر حضوری از طریق اپلیکیشن باران بانک کشاورزی به نشانی https://bki.ir/baran فراهم است.

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