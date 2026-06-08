مصرف برق کشور در آستانه عبور از ۶۵ هزار مگاوات

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: بررسی شاخص‌های مصرف برق نشان می‌دهد با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در کشور، مصرف برق در بازه زمانی ساعات ۱۲ تا ۱۷ روز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این در حالی است که فعالیت همزمان بخش‌های خانگی، اداری، تجاری و صنعتی، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه عبور نیاز مصرف برق از مرز ۶۵ هزار مگاوات در هفته جاری در صورت تداوم روند فعلی مصرف برق، بیانگر رشد تقاضای مصرف نسبت به هفته‌های گذشته است، تصریح کرد: تداوم این روند در ماه‌های پیش رو، ضرورت مدیریت مصرف برق و همراهی مشترکان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مذکوری خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش دمای هوا و رشد استفاده از تجهیزات سرمایشی، رعایت راهکار‌های ساده مدیریت مصرف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق کشور داشته باشد. تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، انجام سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات سرمایشی، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و جابه‌جایی مصارف غیرضروری به ساعات کم‌باری و روز‌های تعطیل از جمله این راهکارهاست که علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق کشور، زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار برای تمامی مشترکان را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تأکید کرد: مشترکانی که مصرف خود را در محدوده الگوی تعیین‌شده حفظ کنند، از مشوق‌ها و مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند خواهند شد و در مقابل، مشترکان پرمصرف متناسب با میزان مصرف مازاد، مشمول تعرفه‌ها و هزینه‌های بالاتری خواهند شد