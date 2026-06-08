اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

به گزارش ایلنا؛ امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۷۱۱ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۳۸۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۱۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۸ هزار و ۶۰۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۲۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۸۵۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۶۱۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۶۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۲۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۱۲۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۳۰۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۸۳۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۹۸۲ تومان است.

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