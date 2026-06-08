اطلاعیه سازمان امور مالیاتی برای مودیان خسارتدیده از جنگهای تحمیلی دوم و سوم
سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرده است: مؤدیانی که از جنگهای تحمیلی دوم و سوم خسارت دیدهاند برای بهرهمندی از تسهیلات ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، میتوانند درخواست خود را به همراه مدارکی که در اختیار دارند به اداره امور مالیاتی محل وقوع حادثه ارائه دهند
به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای با تشریح ظرفیت مندرج در ماده 165 قانون مالیات های مستقیم برای جبران خسارت مودیان از جنگ اعلام کرده است: مؤدیانی که از جنگهای تحمیلی دوم و سوم خسارت دیدهاند برای بهرهمندی از تسهیلات ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، میتوانند درخواست خود را به همراه مدارکی که در اختیار دارند به اداره امور مالیاتی محل وقوع حادثه ارائه دهند.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس مقررات ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر نماید.
در اطلاعیه سازمان تاکید شده است: در مورد مؤدیانی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر نگهداری مینمایند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده میشود، میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر در فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات قانون یاد شده تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد قابل کسر خواهد بود.