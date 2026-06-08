به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بهنام بخشی در نشست خبری با بیان اینکه با نزدیک شدن به فصل گرم سال شاهد کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف بوده‌ایم و این امید ایجاد شد که در کنار اقدامات فنی، برنامه‌های فرهنگی و ظرفیت مدیریت مصرف وجود دارد، اظهار داشت: باید همچنان نسبت به تداوم مدیریت مصرف تا رسیدن به سرانه مصرف ۱۳۰ لیتر در پایتخت اقدام کنیم که تحقق این مسیر با همراهی مردم سخت نیست.

وی تصریح کرد: ابتدای سال ۱۴۰۴؛ ۲۹ درصد مشترکین جزء خوش مصرف ها بوده اند. با پایش صورت گرفته این میزان در اسفند ماه به ۴۰ درصد و در ۱۵ خرداد سال جاری به ۵۰ درصد رسیده است.

سخنگوی آبفای تهران با بیان اینکه همراهی مردم ما را از شرایط شکننده عبور داد، ابراز امیدواری کرد که بدمصرف‌ها و پرمصرف‌ها میزان مصرف را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: رویکرد ما حرکت به سمت هم افزایی و دعوت به مصرف منصفانه و هوشمندانه است چراکه مردم شریک استراتژیک ما هستند هرجا مردم همراه بودند برنامه های کاهش مصرف محقق شده است.

بخشی با بیان اینکه ما با سرانه ۱۳۰ لیتر؛ ۶۵ لیتر فاصله داریم، گفت: کاهش این میزان مصرف در گام اول براحتی میسر نیست، به شهروندان پرمصرف استفاده ار ابزارهای کاهنده را پیشنهاد دادیم و دستگاه‌های اداری و اجرایی را الزام به استفاده از ابزارهای کاهنده کردیم.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اداری و اجرایی ملزم به کاهش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه شده اند حتی ممنوعیت استفاده از آب نما و فواره به ادارات ابلاغ شد.

سخنگوی آبفای تهران با اعلام اینکه برنامه‌ای برای نوبت بندی آب نداریم، تاکید کرد: امیدواریم با همراهی مردم از تابستان بدون مخاطره عبور کنیم.

وی با بیان اینکه پربارشی ها نباید ما را دچار سراب پرآبی کند، گفت: تلاش می کنیم برداشت از آب های زیرسطحی حداقل و استفاده از منابع سدها حداکثر باشد.

بخشی گفت: امیدواریم با وفاق مردم هیچ مقطعی دچار قطعی و افت فشار نشود.

وی یادآور شد: منطقه ۲ آبفای تهران بیشترین خسارت را از جنگ اخیر متحمل شد اما آبرسانی دچار اختلال نشد.

سخنگوی آبفای تهران با بیان اینکه سال آبی امسال را با کمترین میزان ذخایر سدها آغاز کردیم، تصریح کرد: ابتدای سال میزان ذخایر سدهای تهران ۲۵۰ میلیون لیتر مکعب بوده است این میزان سال گذشته ۴۵۰ میلیون متر مکعب بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ذخایر سدهای تهران برای عبور از تنش ۶۰۰ میلیون متر مکعب و در شرایط مطلوب باید ۸۰۰ میلیون متر مکعب باشد.

وی با بیان اینکه تهران همچنان با چالش جدی کم‌آبی مواجه است، افزود: پایتخت طی پنج تا شش سال اخیر خشکسالی‌های متوالی را تجربه کرده و میزان بارش‌ها نیز همچنان پایین‌تر از شرایط نرمال قرار دارد. تا ۱۵ خردادماه امسال ۱۷۲ میلی‌متر بارندگی در استان تهران ثبت شده که اگرچه نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان ۳۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.

سخنگوی آبفای استان تهران پرشدگی سدهای تهران را حدود ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود:،تهران با کسری حدود ۲۹۰ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی روبه‌رو است.

وی بیان کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۳ میلیون مترمکعب آب معادل ۳ میلیارد لیتر در تهران مصرف می‌شود؛ رقمی که معادل حدود ۲ میلیارد بطری آب یک‌ونیم لیتری در شبانه‌روز است.

بخشی استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و اصلاح رفتارهای مصرفی را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: نصب این تجهیزات می‌تواند تا ۲۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد. سال گذشته تجهیزات کاهنده مصرف در ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نصب شد و برنامه‌ریزی شده است تا پایان تابستان امسال این تجهیزات در یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نصب شود.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۳ هزار کنتور هوشمند در تهران نصب شده و توسعه این طرح با هدف پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت مشترکان پرمصرف ادامه خواهد داشت.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هدررفت آب اظهار داشت: در حال حاضر هدررفت واقعی آب در شبکه توزیع تهران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. سالانه حدود ۱۰ هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی پایش می‌شود و برنامه بازسازی خطوط فرسوده نیز به صورت مستمر در حال اجراست.

بخشی با اشاره به توسعه استفاده از پساب برای کاهش فشار بر منابع آب شرب گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید پساب در استان تهران به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده و این ظرفیت در آینده به ۷۵۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت. همچنین ۱۴۹ میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران تخصیص یافته و زیرساخت‌های لازم برای انتقال آن در حال تکمیل است.

وی با بیان اینکه کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان تهران است، اظهار کرد: روزانه بیش از ۲۰۰ نمونه‌برداری و آزمایش تخصصی در شبکه آب تهران انجام می‌شود و تمامی تصفیه‌خانه‌ها به صورت برخط تحت کنترل کیفی قرار دارند.

بخشی نسبت برداشت از آب سطحی به زیرزمینی را ۶۵ درصد به ۳۵ درصد عنوان کرد و گفت: امیدواریم با مدیریت مصرف برداشت از آب های سطحی بیشتر شود چراکه سفره های زیرزمینی امانت آیندگان در دست ما هستند.

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