ادامه فعالیت بازار سرمایه طبق شرایط عادی
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه طبق روال معمول امروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، قادر معصومی خانقاه در خصوص بازگشایی بازار سرمایه اظهار کرد: در سناریوهای طراحیشده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آنها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر همین اساس و طبق سناریوهای پیشبینیشده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختارها ادامه خواهد داشت.