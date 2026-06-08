ادامه فعالیت بازار سرمایه طبق شرایط عادی

به گزارش ایلنا، قادر معصومی خانقاه در خصوص بازگشایی بازار سرمایه اظهار کرد: در سناریو‌های طراحی‌شده، تا زمانی که امکان انجام معاملات و تسویه آنها برقرار باشد، بازار تعطیل نخواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر همین اساس و طبق سناریو‌های پیش‌بینی‌شده، امروز بازار سهام هم فعال بوده و معاملات بدون تغییر ریزساختار‌ها ادامه خواهد داشت.

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