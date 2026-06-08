پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی متوقف شد
بر اساس اطلاعیه صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در بامداد ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای شهر فرودگاهی امام متوقف شده است.
به گزارش ایلنا، سازمان هواپیمایی از مسافران درخواست کرد تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاهها خودداری کنند
برقراری مجدد پروازها از طریق رسانههای رسمی و کانالهای اطلاعرسانی شهر فرودگاهی اعلام می شود. مسافران شهر فرودگاهی برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها میتوانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی مراجعه داشته باشند