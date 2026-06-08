به گزارش ایلنا، سازمان هواپیمایی از مسافران درخواست کرد تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاه‌ها خودداری کنند

برقراری مجدد پروازها از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی شهر فرودگاهی اعلام می‌ شود. مسافران شهر فرودگاهی برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها می‌توانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی مراجعه داشته باشند

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