یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد اهمیت بازار عراق برای کشور ما، گفت: بازار عراق پس از چین، دومین بازار صادراتی ماست.

افزایش صادرات کالا به عراق

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در مورد میزان تجارت کشور ما با عراق گفت: رقم تجارت کشور ما به عراق در سال گذشته، حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است. امسال با توجه به صادرات گاز، برق و... به عراق، تاکنون حجم تجارت ما با عراق، به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است.

آل اسحاق ادامه داد: صادرات گاز به عراق تاکنون کاهش داشته، اما صادرات کالا به عراق رشد داشته است.

افزایش مبادلات تجاری ایران و عراق

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که «آیا امکان واردات کالا‌های اساسی از عراق با توجه به شرایط جنگی در کشور وجود دارد یا خیر؟» گفت: ما با موافقت بانک مرکزی در سال‌های گذشته توانستیم از محل طلب‌هایمان از عراق، مقداری از نیاز‌های کالا‌های اساسی را از طریق عراق وارد کنیم، ولی متاسفانه دوباره این موضوع به هم خورد.

آل اسحاق ادامه داد: ما در سال گذشته چند صد میلیون دلار طلا از عراق وارد کردیم؛ ولی اخیرا با شرایطی که اتفاق افتاده، احتمال می‌دهیم که اگر نظام بانکی ما با نظام بانکی عراق همراهی کنند، امکان تامین مقدار زیادی از نیاز‌ها و کالا‌های اساسی ما از طریق عراق هم ممکن است و به این ترتیب موازنه تجاری ما متعادل خواهد شد.

صادرات کالا‌های ایرانی از مسیر عراق

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه درمجموع، تبادلات تجاری ما و عراق یک شرایط نسبتاً خوبی است، گفت: علاوه بر صادرات کالا‌های ایرانی به عراق، امکان صادرات کالا از مسیر عراق نیز وجود دارد. اخیرا با شرایطی که در عراق پیش آمده، این کار هم ممکن است.

آل اسحاق ادامه داد: داریم مقدمات عبور کالا‌های ایرانی برای صادرات به بازار‌های دیگر از طریق عراق را فراهم می‌کنیم و این کار شروع هم شده است. علاوه بر آن، نکته مهم این است که هر کالایی که در ایران تولید می‌کنیم در عراق بازار دارد.

امارات دیگر امارات سابق نیست

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که «آیا عراق می‌تواند جایگزین امارات به عنوان شریک تجاری ما باشد؟» گفت: امارات به دلیل درگیری‌هایی که در چند وقت اخیر پیش آمده، امارات سابق نخواهد بود.

آل اسحاق ادامه داد: برای جایگزینی کشوری با امارات، طراحی‌های مختلفی انجام شده است. خوشبختانه وضعیت جغرافیایی کشور ما از نظر خشکی و زمینی، دریایی و ریلی وضعیت بسیار خوبی است. به همین دلیل، این تحریم‌هایی که کرده‌اند نمی‌تواند پایدار باشد.

وی خاطرنشان کرد: راهکار‌های مختلفی برای افزایش تجارت از طریق هند، پاکستان، ارمنستان و از طریق ۱۵ کشور همسایه از طریق ریل و کامیون در نظر گرفته شده و نگرانی برای ورود و صدور کالا وجود نخواهد داشت.

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