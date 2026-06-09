سوخت پاشنه آشیل برق/ پیش بینی کسری ۱۰ هزار مگاواتی

مهدی مسائلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره احتمال بروز خاموشی در تابستان سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک ماه است که برق بخش کشاورزی روزی ۵ ساعت قطع می‌شود، به بخش صنعت نیز ابلاغ شده که هفته‌ای یک روز قطعی خواهند داشت.

وی افزود: اکنون صنایع بزرگ انرژی بر مانند سابق در مدار نیستند، یکی از جاهایی که کمک می کند صنایع انرژی بیشتری دریافت کنند اعمال خاموشی برای بخش کشاورزی است، به نوعی سناریو این بود که بین برق کشاورزی، صنعت و خانگی، بخش های صنعت و خانگی در اولویت تامین برق قرار گرفتند.

دبیر سندیکای صنعت برق تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد مصرف برق کشور در بخش کشاورزی، حدود ۴۰ درصد صنعت و ۳۵ درصد مربوط به بخش خانگی است، باتوجه به اینکه هوا گرم شده و وسایل برودتی وارد مدار شده اند؛ می توان گفت که اگر امروز قطعی برق در خانگی و تجاری نداریم و خاموشی صنایع هم اجرایی نشده؛ دلیل آن اعمال قطعی در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات مصرف برق تابستان مربوط به وسایل برودتی است، گفت: ما ۴۲ میلیون مشترک برق داریم که از این تعداد ۸۲ درصد یعنی ۳۳ میلیون مشترک خانگی و کمتر از یک درصد صنعتی ، تجاری و کشاورزی هستند.

مسائلی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در تابستان امسال به خاطر کمبود سوخت خاموشی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تابستان پارسال وقتی وسایل برودتی وارد مدار شدند صنایع هفته ای یک تا دو روز کاملا تعطیل بودند و اواخر تابستان به هفته ای سه روز هم رسید.

دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه نهایت تاب آوری شبکه حدود ۷۳، هزار مگاوات است، گفت: امسال ظاهرا ۱۰ هزار مگاوات توان تولید نیروگاه‌های برقابی را در مدار داریم و از سوی دیگر، کاهش مصرف برق از سوی صنایع می‌تواند بخشی از کسری را بهبود ببخشد اما اگر پویش ۲۵ درجه اجرا نشود ناگزیر از خاموشی خواهیم بود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد پویش به دلیل نوع معماری بسیاری از مراکز و منازل قابل اجرا نباشد در نتیجه اگر برنامه یک لامپ کمتر و پویش ۲۵ درجه به دلیل مشکلات ساختمان‌ها در کشور عملیاتی نشود، احتمال خاموشی در تابستان بیشتر می‌شود. در پاییز و تا پایان زمستان نیز اگر مسئله گاز و تزریق به نیروگاه‌ها به حالت متعادل نرسد، درواقع مشکل اصلی ناترازی برق را در زمستان خواهیم داشت.

مسائلی با بیان اینکه منشأ بی‌برقی ۱۴۰۵ را باید سوختی ببینیم، گفت: درست است که میزان نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات و ۵ برابر شده اما نیروگاه‌های خورشیدی بیشتر نقش ایفا می‌کنند، که امسال روزهای ابری و نیمه ابری بیش از سال‌های قبل بوده و بازده و میزان تولید مدنظر در نیروگاه‌های خورشیدی صد در صد لازم را تامین نمی‌کند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا حدی در تابستان در بخش کشاورزی قطع برق تداوم داشته باشد همچنین بنظر می رسد اگر کمبود برق داشته باشیم بین برق خانگی و کارخانه؛ کارخانه انتخاب شود زیرا سال گذشته به دلیل جنگ نیروی شاغل کمتر توانستند برای اقتصاد خانوار درآمدزایی کنند، بنابراین باید برق خانه و کارخانه برق کارخانه انتخاب شود تا چرخ اقتصاد بچرخد.

به اعتقاد وی؛ برق امسال مشکلات سابق را به لحاظ مصرف کننده دارد اما مقداری برقابی ها به حال ناترازی کمک می‌کنند و از سوی دیگر مشکل کمبود سوخت در تولید برق تاثیر بسزایی خواهد داشت.

دبیر سندیکای برق میزان ناترازی برق در تابستان سال جاری را کمتر از سال گذشته و در حدود ۱۰ هزار مگاوات پیش‌بینی کرد و گفت: علیرغم افزایش تولید از تجدیدپذیرها و برقابی‌ها و همچنین پویش ۲۵ درجه انتظار خاموشی صفر دور از ذهن است.

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