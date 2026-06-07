پیگیری افزایش سرمایه بانک کشاورزی در دستور کار مجلس/ ضرورت تشدید حمایت از امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، یاسر عربی، با بیان این مطلب اظهار داشت: این مصوبه با حمایت همه نمایندگان و کار تخصصی کمیسیون‌های مرتبط به تصویب رسید و اجرای آن تکلیف قانونی دولت است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در پاسخ به اینکه چرا این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است، گفت: بخشی از این تأخیر به شرایط حاکم بر کشور مربوط می‌شود، اما مجلس قطعاً ورود و پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، حمایت از بخش‌هایی که بار تأمین مایحتاج مردم را بر دوش می‌کشند از امور ضروری و با اولویت بالا به شمار می‌رود.

عربی عملکرد بانک کشاورزی در مسیر تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور را قابل تقدیر دانست و با اشاره به ابزارهای نوین تأمین مالی این بانک، افزود: بانک کشاورزی در سال‌های اخیر وارد شیوه‌های نوین تأمین سرمایه شده است و با اجرای طرح اعتباری گندم و اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» از فعالان زنجیره تأمین غذایی حمایت می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رویکرد مأموریت‌محور این بانک، تصریح کرد: بانک کشاورزی با شیوه‌ای حمایتی، نه صرفاً سودمحور، به وظایف خود در جامعه ایرانی اسلامی عمل می‌کند و ترکیب مدیریتی فعلی بانک این مسیر را با ایده‌های نو ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/