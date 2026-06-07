خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1795278
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۷ هزار و ۴۱۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۸۴۳ تومان است.

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۴۱۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶  هزار و ۸۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۸۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۸ هزار و ۳۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۱۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۷۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۸۸  تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۸۵  تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۸  تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۹۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۱۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۱۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴  هزار و ۲۶۰ تومان است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی