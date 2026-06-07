قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۴۱۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۸۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۸۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۸ هزار و ۳۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۱۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۷۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۸۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۸۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۹۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۱۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۱۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۲۶۰ تومان است