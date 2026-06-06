وام مسکن ۱۴۰۵ برای خانوارهای فاقد مسکن ابلاغ شد

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، پیرو نامه شماره 38116‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/05 مورخ 29‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/02‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/1405پیرامون ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصره‌های (1) و (2) ذیل ماده (69) قانون مذکور به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال 1405، دستورالعمل اجرایی تسهیلات به 4 بانک عامل صادرات ایران، تجارت، ملت و پست بانک ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱0ساله برای خانواده های فاقد مسکن، خانواده هایی که از سال 1399 به بعد صاحب دو فرزند یا یک فرزند می باشند و خانواده های دو نفر (زوج و زوجه) که تاریخ وقوع عقدشان از سال 1399 به بعد می باشد، از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نظام بانکی پرداخت می شود.

همچنین در این دستورالعمل قید شده فاقدین مسکن شامل افراد سرپرست خانواری است که خود و افراد تحت تکفل آنان در زمان اخذ تسهیلات، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و استعلام آنها از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک ها (سمات) و طرح های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (Temgt) یا از طریق درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه ثبت من) فاقد تسهیلات فعال بخش مسکن و فاقد مالکیت کنونی است.

مبلغ قابل پرداخت تسهیلات به متقاضیان برای خانواده هایی که از سال 1399 به بعد صاحب دو فرزند شده یا می شوند، به هر خانواده به میزان 4,000 میلیون ریال؛ خانواد هایی که از سال 1399 به بعد صاحب یک فرزند شده یا می شوند به هر خانواده به میزان 3,300 میلیون ریال؛ خانواد های دو نفره (زوج و زوجه) که تاریخ وقوع عقدشان از سال 1399 به بعد، به هر خانواده به میزان ۲,۱00 میلیون ریال است.

بانک ها باید فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور اقدام می¬کنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کنند.

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