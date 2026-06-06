قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۲۱۰ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۵ هزار و ۸۸۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۷۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۸ هزار و ۲۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۲۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۸۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۱۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۱۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۸۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۶۱۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۷۶۶ تومان است.