قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۷ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۷۶۹ تومان است.
قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۷۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۸ هزار و ۲۴۱ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۲۳ تومان است.
نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۸۵ تومان است.
نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۱۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۱۹ تومان است.
نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۰ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۸۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۲۶ تومان است.
نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۶۱۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۷۶۶ تومان است.