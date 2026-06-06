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پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای ۱۷ تا ۳۱ خرداد آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای ۱۷ تا ۳۱ خرداد آغاز شد
کد خبر : 1794730
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پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد، از ساعت ۸:۳۰ امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پیش فروش بلیت در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۱۶ خرداد ماه) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۱۶ خرداد ماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

 

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