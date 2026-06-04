خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ومهان» ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا را خرید

«ومهان» ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا را خرید
کد خبر : 1794729
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) از خرید ۵ درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اهداف؛ در این معامله بلوک ۵ درصدی (معادل ۱۵ میلیارد سهم) از هلدینگ گروه پتروشیمی تابان فردا به سبد سرمایه‌گذاری مهر آیندگان اضافه شد.

۵ درصد از کل سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بر مبنای ۵۰ درصد خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، رقم ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این میزان، بخش نقدی معادل ۵.۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین باقیمانده ثمن معامله به میزان ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان طی ۴ قسط مساوی ۹.۱ هزار میلیارد تومانی از سال ۱۴۰۶ الی ۱۴۰۹ تسویه خواهد شد.

خلاصه شرایط مالی معامله

ثمن کل معامله ۴۲۵٬۰۴۱٬۹۸۸٬۲۲۱٬۴۰۵ ریال
بخش نقدی (پرداخت اول) ۵۷٬۷۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
ساختار پرداخت باقیمانده ۴ قسط مساوی سالانه
نرخ بهره اقساط ۲۳ درصد سالانه
سهام موضوع معامله ۱۵ میلیارد سهم (۵%)

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی