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توسعه همکاری‌های مهندسی ایران و آذربایجان

توسعه همکاری‌های مهندسی ایران و آذربایجان
کد خبر : 1794710
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دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تشریح دستاورد‌های حضور هیئت ایرانی در سیزدهمین مجمع جهانی شهری (WUF-۱۳)، از توافق برای انتقال تجربیات بازسازی و معرفی توانمندی‌های پیمانکاران ایرانی برای اجرای طرح‌های عمرانی در جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در تشریح جزئیات حضور هیئت ایرانی در سیزدهمین مجمع جهانی شهری (WUF-13) که اخیراً در باکو برگزار شد، گفت: این مجمع فرصتی راهبردی برای ارائه توانمندی‌های فنی و مهندسی کشورمان به جامعه جهانی بود.

کاظمیان با اشاره به تمرکز ویژه این دوره بر موضوع «مسکن برای همه»، از تبیین تجربیات ایران در حوزه مدیریت مصرف انرژی در ساختمان و تدوین «سیاست ملی شهری» برای حاضران خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این سفر، پیام وزیر راه و شهرسازی قرائت شد که ضمن تأکید بر لزوم برقراری صلح برای دستیابی به توسعه پایدار، چالش‌های شهرهای ایران در شرایط جنگی و اقدامات کشورمان در زمینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده با رعایت استانداردهای جهانی تشریح گردید.

وی با تأکید بر پیشگامی ایران در سیاست‌گذاری‌های کلان شهری، تصریح کرد که تجربیات عملی ایران، از طرح های ساخت مدارس خورشیدی تا نهضت ملی مسکن، مورد توجه نمایندگان سایر کشورها قرار گرفت.

همچنین، در حاشیه این اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات مسکن پاکستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفت. محور اصلی مذاکرات با طرف آذربایجانی، تبادل تجربیات در حوزه شهرسازی و آغاز همکاری‌های مشترک بود.

در همین راستا، ظرفیت‌های گسترده شرکت‌های مشاور و پیمانکار ایرانی در اجرای طرح های شهرهای کوهستانی، ساحلی و بازسازی‌های دوران جنگ به طرف آذربایجانی معرفی شد.

به گفته وی، این تعاملات علمی، بستری فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، مسیر بهبود سیاست‌گذاری‌های شهری در ایران هموارتر شده و بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بیش از پیش تقویت شود.

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