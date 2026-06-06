امکان استفاده از ۱۰۰ درصد سهمیه ارزی تولیدی فصل بهار وزارت صمت
امکان استفاده متقاضیان از ۱۰۰ درصد سهمیه تولیدی سال ۱۴۰۵ (میانگین سهمیه بهار در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این حوزه) در سامانه جامع تجارت انجام شده است.
به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه پیشین در خصوص «نحوه فعالسازی سهمیههای ارزی واردات برای فصل بهار سال ۱۴۰۵» به استحضار میرساند که اقدامات لازم برای استفاده متقاضیان از ۱۰۰ درصد سهمیه تولیدی سال ۱۴۰۵ (میانگین سهمیه بهار در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این حوزه) در سامانه جامع تجارت انجام شده است.
پاسخ درخواستهای مجوز سهمیه، به صورت خودکار صادر شده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.