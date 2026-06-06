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تاکید ایران و ازبکستان بر گسترش همکاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری

تاکید ایران و ازبکستان بر گسترش همکاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری
کد خبر : 1794696
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وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار و درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، روز جمعه ۱۵ خردادماه در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با لیذ قدرت‌اف، وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و ازبکستان تأکید کردند و تسهیل فرآیند‌های گمرکی و عملیاتی‌سازی توافقات موجود را از مهم‌ترین الزامات توسعه همکاری‌های دوجانبه دانستند.

تقویت همکاری‌های بازرگانی و گمرکی، توسعه تعاملات در حوزه معدن و صنایع معدنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های دانش‌بنیان با توجه به توانمندی‌های دو کشور از جمله محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

وزیران دو کشور همچنین بر گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای توسعه روابط اقتصادی تأکید کردند.

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