به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، روز جمعه ۱۵ خردادماه در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با لیذ قدرت‌اف، وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و ازبکستان تأکید کردند و تسهیل فرآیند‌های گمرکی و عملیاتی‌سازی توافقات موجود را از مهم‌ترین الزامات توسعه همکاری‌های دوجانبه دانستند.

تقویت همکاری‌های بازرگانی و گمرکی، توسعه تعاملات در حوزه معدن و صنایع معدنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های دانش‌بنیان با توجه به توانمندی‌های دو کشور از جمله محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

وزیران دو کشور همچنین بر گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای توسعه روابط اقتصادی تأکید کردند.

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