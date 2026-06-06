نخستین فروشگاه دیجیتال همراه اول در تهران افتتاح شد

به گزارش ایلنا، «مرکز دیجیتال همراه اول» که در تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان ونک راه‌اندازی شده، ترکیبی از خدمات حضوری و دیجیتال را به صورت شبانه‌روزی در اختیار مشترکان قرار می‌دهد. به این ترتیب کاربران می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز بخشی از خدمات مورد نیاز خود را بدون محدودیت زمانی دریافت کنند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مرکز، استقرار کیوسک‌های خدمات مشترکان به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته است. این امکان که برای نخستین بار در شبکه همراه اول فراهم شده، دسترسی به خدمات را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند.

مرکز دیجیتال ونک با تکیه بر فناوری‌های نوین و سرویس‌های هوشمند طراحی شده تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز مشترکان، بستری برای ارائه خدمات آینده نیز باشد. رویکردی که در آن سرعت، سهولت و دسترسی‌پذیری در اولویت قرار گرفته است.

همزمان با افتتاح این مرکز، دو فروشگاه دیجیتال همراه اول در میدان نبوت و میدان آیت تهران نیز فعالیت خود را آغاز کردند. اقدامی که نشان می‌دهد همراه اول در حال توسعه نسل جدیدی از مراکز خدماتی است؛ مراکزی که خدمات حضوری را با ابزارهای دیجیتال و هوشمند ترکیب می‌کنند.

راه‌اندازی این مراکز بخشی از برنامه همراه اول برای توسعه زیرساخت‌های نوین خدماتی و حرکت به سمت مدل‌های هوشمند، منعطف و مشتری‌محور در ارائه خدمات است. این مسیر می‌تواند شکل تعامل مشترکان با خدمات اپراتور را متحول کند.

منبع: مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول

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