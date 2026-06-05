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در حاشیه دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با همتای تاجیکستانی مطرح شد؛

توسعه و تسهیل مراودات تجاری ایران و تاجیکستان

توسعه و تسهیل مراودات تجاری ایران و تاجیکستان
کد خبر : 1794551
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وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران امروز جمعه پانزدهم خردادماه و در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

در این نشست دوجانبه که با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و تقویت پیوندهای اقتصادی متقابل برگزار شد، طرفین بر تسریع در روند اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های پیشین و عملیاتی کردن توافقات فی‌مابین تأکید کردند. 

افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور، اهتمام به توانمندی و ظرفیت‌های گسترده ایران در بخش‌های مختلف ذخایر و عناصر معدنی، فرآوری مواد معدنی، صنایع دارویی، نساجی و آمادگی توسعه تعاملات مورد بررسی قرار گرفت. 

با توجه به اهمیت افزایش حجم مبادلات، وزرای صنعت دو کشور بر ضرورت تسهیل در فرآیندهای اداری جهت تسریع در روان‌سازی روابط تجاری و صنعتی میان تهران و دوشنبه توافق کردند. 

در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای به عنوان بستر تحولی نو در همگرایی صنعتی کشورهای عضو، رایزنی‌های کارشناسی و پیگیری مستمر توافقات به‌منظور دستیابی به نتایج ملموس در آینده تاکید شد.

 

 

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