۴۰ پروژه راهبردی برق تا پایان تیرماه وارد مدار میشود
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه شبکه برق توانیر از اجرای ۱۶۵ پروژه حیاتی برای توسعه و رفع محدودیتهای شبکه برق کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۳۹ پروژه به بهرهبرداری رسیده و پیشبینی میشود تا پایان تیرماه نیز حدود ۴۰ پروژه دیگر وارد مدار شود تا پایداری شبکه در اوج بار تابستان ۱۴۰۵ تقویت شود.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم علیپور با اشاره به روند اجرای طرحهای حیاتی توسعه شبکه برق کشور اظهار کرد: توسعه و رفع محدودیتهای شبکه برق به عنوان یکی از برنامههای کلان وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ در قالب ۱۶۵ پروژه حیاتی در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفته است
وی افزود: این پروژهها شامل ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مدار خطوط انتقال، ۱۱ هزار و ۳۰۰ مگاولتآمپر ظرفیت ایستگاهی و ۱۴ طرح بهبود شبکه است که در چارچوب محور پنجم برنامه ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو اجرا میشود و نقش مهمی در رفع حبس تولید، کاهش افت ولتاژ، کاهش بارگذاری خطوط و ترانسفورماتورها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق کشور خواهد داشت.
علیپور با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت این طرحها گفت: با وجود تمامی محدودیتها و شرایط پیش آمده تاکنون ۳۹ پروژه حیاتی شبکه برق کشور به بهرهبرداری رسیده است که شامل یکهزار و ۴۵۵ مگاولتآمپر ظرفیت ایستگاهی و ۴۰۳ کیلومترمدار خطوط انتقال و فوقتوزیع میشود
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد تا پایان تیرماه نیز حدود ۴۰ پروژه حیاتی دیگر وارد مدار بهرهبرداری شود که این طرحها شامل ۲ هزار و ۷۰۵ مگاولتآمپر ظرفیت ایستگاهی و ۱۸۵ کیلومترمدار خطوط انتقال و فوقتوزیع خواهد بود
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه شبکه برق توانیر تأکید کرد: بهرهبرداری از این پروژهها ضمن افزایش ظرفیت و تابآوری شبکه زمینه بهرهبرداری مطمئنتر از شبکه برق کشور و حفظ پایداری تأمین برق در شرایط عادی و اضطراری را فراهم خواهد کرد و نقش مؤثری در مدیریت بار و تأمین برق پایدار مشترکان در تابستان امسال خواهد داشت.