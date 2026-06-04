ظرفیت اسمی نیروگاههای نصبشده کشور به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات رسید
بر اساس تازهترین آمار منتشر شده از سوی معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، صنعت برق کشور از ابتدای دولت چهاردهم به دستاورد بزرگی دست یافته است.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: مجموع ظرفیت نصبشده نیروگاهی ایران رسماً از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرد و به عدد ۱۰۰،۳۱۵ مگاوات رسید.
وی افزود: نگاهی دقیق به سبد متنوع انرژی کشور نشان میدهد که نیروگاههای چرخه ترکیبی با ظرفیت ۳۸،۱۱۸ مگاوات، بیشترین سهم را در تولید برق کشور ایفا میکنند. این نیروگاهها با اختصاص ۳۸ درصد از کل ظرفیت نصبشده، ستون فقرات شبکه پایداری انرژی ایران محسوب میشوند.
رجبی مشهدی ادامه داد: نیروگاههای گازی با ۲۴،۷۱۰ مگاوات (۲۴.۶٪) و نیروگاههای بخاری با ۱۵،۷۸۹ مگاوات (۱۵.۸٪) در رتبههای بعدی قرار دارند. نیروگاههای برقآبی با توان ۱۲،۱۳۱ مگاوات، سهمی ۱۲.۱ درصدی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین مجموع توان نیروگاههای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و...) و برقآبیهای کوچک به حدود ۵،۲۱۵ مگاوات رسیده که نشاندهنده تلاش برای حرکت به سمت انرژیهای پاک و سبز است.
وی اظهار داشت: نیروگاه اتمی نیز با ۱۰۲۰ مگاوات ظرفیت، حدود ۱ درصد از سهم کل شبکه تولید برق را بر عهده دارد. آمارها حاکی از رشد *تولیدات پراکنده* (شامل نیروگاههای خودتأمین) است که اکنون با ۲،۹۲۳ مگاوات ظرفیت، ۲.۹ درصد از سهم شبکه را شامل میشود.
معاون وزیر نیرو گفت: با ثبت رکورد اسمی بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات، ایران جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرتهای برتر نیروگاهی در منطقه و جهان تثبیت کرده است.