۱ میلیون لامپ اضافی در تهران روشن است

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: سال گذشته با همکاری اصناف نیم میلیون لامپ غیرضروری جمع شد با این حال همچنان در شهر تهران یک میلیون لامپ اضافی روشن است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران می‌گوید: این لامپ‌ها نمونه بارز بدمصرفی است و گرچه اصناف همراهی خوبی با صنعت برق کشور دارند، اما مصرف همچنان برای شرایط تامین برق کشور، بالا است.

یک چهارم مصرف برق تهران را بخش تجاری استفاده می‌کند

ناظریان در ادامه اعلام کرد: درحال حاضر بخش تجاری تهران، هزار و 250 مگاوات برق مصرف می‌کند که این میزان مصرف باید 150 مگاوات کاهش یابد.

وی افزود: تا کنون 20 هزار کنتور هوشمند برای اصناف نصب شده که مصرف آن‌ها را برخط مشاهده می‌کند و در صورت بدمصرفی و توجه نکردن به هشدارها، برق آن‌ها محدود می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در ادامه با بیان اینکه، بانک اطلاعاتی از تمامی نماد‌های بدمصرف سطح شهر شناسایی شده است، گفت: تا کنون 7 مرحله طرح مهتاب در شهر تهران برگزار شده که در این مراحل با انشعاب‌های غیرمجاز برق، کنتور‌های دستکاری شده و مصرف‌های بی رویه در شهر برخورد شده است.

وی افزود: در این 7 مرحله جلوی 17 گیگابایت ساعت مصرف غیرمجاز برق گرفته شده است. با وجود تجربه چندسال چالش جدی در تامین برق در فصل گرم تابستان، اما همچنان شاهد مصارف غیرضروری در بخش‌های مختلف مخصوصا در بخش‌های تجاری هستیم، گشت‌های برق، نصب کنتور‌های هوشمند از جمله اقدامات صنعت برق برای مدیریت این بخش است، اما با توجه به گستره وسیع و تعداد بالای اصناف، به نظر می‌رسد، کمک شهروندان برای مقابله با نماد‌های بدمصرفی در شهر، می‌تواند به کاهش خاموشی‌های خانگی و صنعتی کمک کند.

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