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مسیرهای جایگزین دسترسی به فرودگاه مهرآباد در عید غدیر اعلام شد

مسیرهای جایگزین دسترسی به فرودگاه مهرآباد در عید غدیر اعلام شد
کد خبر : 1794302
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فرودگاه مهرآباد در اطلاعیه‌ای مسیر‌های پیشنهادی جایگزین جهت دسترسی به این فرودگاه در روز عید غدیر را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، فرودگاه مهرآباد در اطاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مسافرین محترم پرواز‌های روز پنچ شنبه ۱۴‌ام خرداد ماه مصادف با عید بزرگ امامت و ولایت عید سعید غدیر می‌رساند:

باتوجه به برگزاری مراسم جشن بزرگ  این عید سعید نسبت به برنامه ریزی دقیق جهت حضور به‌موقع در فرودگاه بین المللی مهرآباد اقدام فرمایید. 

مسیر‌های پیشنهادی جایگزین جهت دسترسی به مهرآباد و حضور حداقل ۱۲۰ دقیقه قبل از پرواز در فرودگاه عبارتند از:

اتوبان شهید ستاری جنوب ورود به مهرآباد 

اتوبان شهید لشکری شرق ورود به مهرآباد 

در ضمن کلیه پرواز‌ها فعلا از ترمینال یک انجام می‌گیرد.

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