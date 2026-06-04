خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر صمت برای شرکت در اجلاس وزرای صنعت سازمان شانگهای عازم قرقیزستان شد

وزیر صمت برای شرکت در اجلاس وزرای صنعت سازمان شانگهای عازم قرقیزستان شد
کد خبر : 1794293
لینک کوتاه کپی شد.

اتابک در راستای پیشبرد راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت و با هدف شرکت در اجلاس وزیران صنعت کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) عازم قرقیزستان شد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همگرایی صنعتی، توسعه مناسبات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شد.

وزیر صمت ایران علاوه بر حضور در اجلاس رسمی وزرای صنعت، در آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی تجارت و صنعت در قرقیزستان حضور خواهد داشت.

دیدار‌های دوجانبه با وزرای حاضر در اجلاس از مهمترین بخش‌های سفر وزیر صمت خواهد بود.

اجلاس وزرای صنعت سازمان همکاری‌های شانگهای فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای ایران در حوزه مشارکت‌های صنعتی و تجاری، تمرکز بر مدرن‌سازی زیرساخت‌های صنعتی و توسعه فناوری‌های نوین، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت و شتاب‌دهی به روند تشکیل خوشه‌های صنعتی میان کشور‌های عضو را فراهم می‌کند.

سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه هیأتی ایرانی در نشست ۲۳اُم سران دولت‌های SCO در اسلام‌آباد (اکتبر ۲۰۲۴) حضور فعال داشت که سطح بالای دیپلماسی صنعتی ایران را به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی