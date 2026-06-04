وزیر صمت برای شرکت در اجلاس وزرای صنعت سازمان شانگهای عازم قرقیزستان شد
اتابک در راستای پیشبرد راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت و با هدف شرکت در اجلاس وزیران صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) عازم قرقیزستان شد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همگرایی صنعتی، توسعه مناسبات تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شد.
وزیر صمت ایران علاوه بر حضور در اجلاس رسمی وزرای صنعت، در آیین افتتاح نمایشگاه بینالمللی تجارت و صنعت در قرقیزستان حضور خواهد داشت.
دیدارهای دوجانبه با وزرای حاضر در اجلاس از مهمترین بخشهای سفر وزیر صمت خواهد بود.
اجلاس وزرای صنعت سازمان همکاریهای شانگهای فرصتهای بیسابقهای برای ایران در حوزه مشارکتهای صنعتی و تجاری، تمرکز بر مدرنسازی زیرساختهای صنعتی و توسعه فناوریهای نوین، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی و معرفی پروژههای سرمایهگذاری بخش صنعت و شتابدهی به روند تشکیل خوشههای صنعتی میان کشورهای عضو را فراهم میکند.
سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه هیأتی ایرانی در نشست ۲۳اُم سران دولتهای SCO در اسلامآباد (اکتبر ۲۰۲۴) حضور فعال داشت که سطح بالای دیپلماسی صنعتی ایران را به نمایش گذاشت.