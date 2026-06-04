به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان در این نشست با اشاره به شرایط ایجاد شده در پی محدودیت‌های پروازی در منطقه خلیج فارس، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای حمایت از معیشت مردم و فعالان اقتصادی جزیره تاکید کرد.

محمد کبیری با بیان این که بخش قابل توجهی از اقتصاد و درآمدهای جزیره کیش مبتنی بر گردشگری است و این حوزه در شرایط اخیر بیشترین آسیب را متحمل شده است؛ اظهار داشت: در حالی که پیگیری‌های مستمر برای ازسرگیری پروازها در سطح مراجع عالی کشور در حال بررسی است، سازمان منطقه آزاد کیش مصمم است تا در همین شرایط، با اتخاذ تدابیر پیش‌دستانه، تاب‌آوری اقتصادی جزیره را ارتقا داده و صیانت از معیشت مردم را در اولویت قرار دهد.

عملیاتی‌سازی مسیرهای جایگزین پروازی و پشتیبانی از فرودگاه لامرد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران، به برقراری پروازهای «کیش‌ایر» به مقصد لامرد اشاره کرد و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش را موظف کرد تا حداکثر همکاری و پشتیبانی لازم را در بخش‌های فنی، عملیاتی و خدمات ترمینالی از فرودگاه لامرد به عمل آورند تا این مسیر جایگزین، با حداکثر بهره‌ وری در خدمت جزیره کیش قرار گیرد.

تاکید بر حمایت از معیشت مردم و فعالان اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی اظهار داشت: در مذاکرات با مسئولان ذی‌ربط، بر ضرورت حمایت ویژه از اقتصاد کیش تاکید شده و مقرر شد همکاری‌های لازم برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و بررسی بدهی‌های ثبت‌‌شده با حداکثر مساعدت انجام شود.

وی همچنین از استمرار این پیگیری‌ها در سطح ملی خبر داد و افزود: این روند در سفرهای پیش‌رو و نشست با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ادامه خواهد یافت تا بتوانیم در حوزه‌های حمایتی، مطالبات قانونی جزیره را محقق کنیم.

لزوم تدوین بسته‌های فوری و کاربردی

کبیری با اشاره به ضرورت اقدام سریع در شرایط کنونی تصریح کرد: لازم است بسته‌های حمایتی مشخص و اجرایی برای معیشت مردم، تداوم فعالیت کسب‌وکارها و استمرار خدمات سازمان تدوین شود و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مدیریتی سازمان بهره گرفته شود.

وی از معاونان و مدیران سازمان خواست تا با نگاهی مسئولانه، خلاقانه و مسئله‌محور، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا را برای عبور از این دوره ارائه کنند.

طراحی مدل‌های نوین پشتیبانی از کسب‌وکارها

کبیری بر طراحی مدل‌های جدید برای حمایت از کسب‌وکارهای جزیره تاکید کرد و افزود: بسته‌های پیشنهادی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن کمک به معیشت خانوارها، زمینه پویایی بیشتر چرخه اقتصادی جزیره را فراهم کنند.

وی همچنین استفاده از روش‌های ترکیبی، پیش‌فروش خدمات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و ایجاد مشوق‌های لازم برای حفظ کسب‌وکارها را در دستور کار قرار داد.

ارائه گزارش‌های تخصصی معاونین در حوزه اقتصاد و گردشگری

در بخشی از این نشست، مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان، با ارائه گزارشی جامع در زمینه بررسی تطبیقی اقدامات مناطق آزاد کشورهای مختلف در مواجهه با بحران کرونا، الگوهای موفق جهانی در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی را تشریح کرد.

وی در ادامه این گزارش، با تأکید بر ضرورت تأمین نقدینگی برای کسب‌وکارها، راهکارهای تسهیل در دسترسی به وام‌ها و حمایت‌های اعتباری را به عنوان ابزاری حیاتی برای صیانت از سرمایه‌ها و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی ارائه نمود.

همچنین، علی حسنلو معاون گردشگری سازمان به تبیین راهکارهای لازم برای تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران از مسیرهای جایگزین (زمینی و دریایی) پرداخت و محورهای اجرایی برای ارتقای هماهنگی در این مسیرها را تشریح کرد.

تعیین محورهای اجرایی برای عبور از چالش‌های جاری

در پایان این نشست، محمد کبیری با استناد به گزارش‌های تخصصی ارائه‌شده، بر تدوین و ارائه فوری سه بسته اجرایی متمرکز بر «حمایت از معیشت مردم»، «اداره و مدیریت اضطراری سازمان و مجموعه‌های تابعه» و همچنین «پشتیبانی از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی جزیره» تأکید کرد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: عبور موفق از شرایط فعلی نیازمند انسجام، هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های های موجود است و با همکاری متعهدانه همه بخش‌ها، مسیر توسعه و پایداری اقتصادی کیش تداوم خواهد یافت.

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