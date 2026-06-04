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تداوم دیپلماسی آبی ایران و آذربایجان در ارس

تداوم دیپلماسی آبی ایران و آذربایجان در ارس
کد خبر : 1794250
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رئیس سد و نیروگاه ارس از برگزاری پایش و اندازه‌گیری مشترک دبی رودخانه ارس در محل پل فلزی سد قیزقلعه‌سی با حضور نمایندگان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، محمدرحیم ذاکری اظهار کرد: این پایش مشترک در چارچوب پروتکل مشترک ارس و با حضور نمایندگان شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی و اردبیل، نمایندگان کشور جمهوری آذربایجان و عوامل مرزبانی دو کشور، انجام شد و عملیات اندازه‌گیری و تنظیم صورتجلسه مشترک به انجام رسید.

ذاکری افزود: اجرای مستمر این پایش‌های مشترک، نمادی از همکاری فنی و مدیریت هماهنگ منابع آب مرزی میان دو کشور بوده و نقش مهمی در تقویت دیپلماسی آبی، تبادل داده‌های تخصصی و بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک حوضه ارس دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی‌های مشترک در حوضه ارس، یکی از نمونه‌های موفق همکاری منطقه‌ای در مدیریت منابع آب فرامرزی به شمار می‌رود که با تداوم تعاملات تخصصی و میدانی میان طرفین دنبال می‌شود.

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