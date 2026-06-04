خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
کد خبر : 1794182
لینک کوتاه کپی شد.

بیمه مرکزی از بخشودگی کامل جریمه حق بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث برای مدت ۱۵ روز خبر داد.

به گزارش ایلنا از بیمه مرکزی، محمود حق‌وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه اعلام کرد: در اجرای دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه حق‌بیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، می‌توانند از روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهره‌مند شوند.

گفتنی است این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای، حمایت از دارندگان وسایل نقلیه و تشویق ایشان به تمدید و خرید بیمه‌نامه شخص ثالث صورت گرفته است.

شایان ذکر است اعمال این بخشودگی منوط به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث یک‌ساله خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی