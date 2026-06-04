بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
بیمه مرکزی از بخشودگی کامل جریمه حق بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث برای مدت ۱۵ روز خبر داد.
به گزارش ایلنا از بیمه مرکزی، محمود حقوردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شرکتهای بیمه اعلام کرد: در اجرای دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه حقبیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده میشود.
بر اساس این بخشنامه، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی که فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند، میتوانند از روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهرهمند شوند.
گفتنی است این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای، حمایت از دارندگان وسایل نقلیه و تشویق ایشان به تمدید و خرید بیمهنامه شخص ثالث صورت گرفته است.
شایان ذکر است اعمال این بخشودگی منوط به خرید بیمهنامه شخص ثالث یکساله خواهد بود.