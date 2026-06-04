خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت نیرو: برنامه‌ گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور داریم

وزارت نیرو: برنامه‌ گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور داریم
کد خبر : 1794176
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت نیرو در بیانیه‌ای اعلام کرد از ابتدای پاییز سال گذشته با اجرای برنامه‌ای گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در این راستا، ۱۴ مگاپروژه در حوزه صنعت برق شامل توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، نصب و توسعه کنتورهای هوشمند، بهسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق، توسعه پست‌های برق و ارتقای زیرساخت‌های شبکه اجرا شده یا در حال اجراست.

همچنین به منظور آمادگی حداکثری برای تأمین برق در فصل گرم سال، تعمیرات اساسی و دوره‌ای واحدهای نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات انجام شده و بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها پیش از آغاز پیک مصرف تابستان به پایان رسیده است.

این در حالی است که در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق صنایع کشور آسیب دید و بیش از ۶ هزار نقطه از تأسیسات و تجهیزات صنعت برق مورد تعرض قرار گرفت. با این وجود، عملیات بازسازی، ترمیم و بازگرداندن این تجهیزات به مدار با سرعت در حال انجام است و کارکنان صنعت برق به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

بررسی‌های فنی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مصرف برق تابستان مربوط به وسایل سرمایشی است، به گونه‌ای که بار ناشی از این تجهیزات در روزهای گرم سال از ۳۰ هزار مگاوات فراتر می‌رود. همچنین افزایش تنها یک درجه دمای آسایش منزل می‌تواند حدود ۲.۵ درصد در مصرف برق این بخش صرفه‌جویی ایجاد کند و تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.

بر این اساس، در کنار تمامی اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای آمادگی شبکه برق، تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال نیازمند همراهی و مشارکت هموطنان در مدیریت مصرف برق، به ویژه در بخش سرمایشی است.

وزارت نیرو ضمن قدردانی از همکاری مردم شریف ایران تأکید می‌کند در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم درباره اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی و زمان‌بندی مناسب انجام خواهد شد و شهروندان اخبار و اطلاعات مرتبط با صنعت برق را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی