کاهش صادرات الانجی آمریکا در مه ۲۰۲۶
دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان داد که صادرات گاز طبیعی مایعشده (الانجی) آمریکا در ماه مه کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای اولیه گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان داد که صادرات الانجی آمریکا در ماه مه به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که پایینترین سطح در سال جاری میلادی، بهاستثنای فوریه است.
کاهش تولید الانجی به دلیل توقف برنامهریزیشده در چند واحد صادراتی و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری در فصل بهار بود. پالایشگران با هدف جذب تقاضای بیشتر، انجام عملیات تعمیر و نگهداری مربوط به اوایل سال جاری را به تعویق انداخته بودند.
شرکت چینر انرژی (Cheniere Energy) و برخی از صادرکنندگان آمریکا به دلیل اختلال ناشی از کاهش عرضه قطر و افت حدود ۲۰درصدی عرضه جهانی، اجرای عملیات تعمیر و نگهداری را در ماه مارس به تعویق انداخته بودند تا محمولههای بیشتری را به آسیا صادر کنند.
فعالیت یکی از سه واحد شرکت فریپورت الانجی در تگزاس از اواسط ماه مه به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری متوقف شد، در حالی که شرکت کامرون الانجی در لوئیزیانا تقاضای خود را برای گاز، خوراک اولیه واحدها، کاهش داد و تعمیر سالانه یکی از واحدها و عملیات خط لوله انتقال گاز به کارخانه را اجرا کرد.
با وجود کاهش کلی صادرات، دادههای ردیابی کشتی گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان داد که حدود ۳۶درصد از کل محمولههای صادراتی الانجی به آسیا در ماه مه مربوط به آمریکا بود.
اروپا با هم واردات بیش از ۵۰درصد از محمولههای الانجی، همچنان بزرگترین مقصد صادراتی آمریکا بهشمار میآید. با این حال، دادههای ردیابی کشتی گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان داد که این مقدار نسبت به ماه آوریل کاهش یافته است.
بر اساس دادههای ردیابی کشتی این گروه مالی، صادرات الانجی ایالات متحده به آمریکای لاتین به ۶۰۰ هزار تن یا حدود ۶درصد از کل صادرات این منطقه رسید.
دادهها همچنین نشان داد که صادرات الانجی ایالات متحده به آمریکای لاتین از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کاهش یافته است.