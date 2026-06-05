دچار توهم فراوانی آب نشویم/ تداوم کم بارشی از تهران تا گیلان

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس آمار از وضعیت ذخایر سدها؛ تا ۹ خرداد سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ میزان ورودی آب به سدها ۴۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با ۲۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن نیز تا همین تاریخ ۳۵ میلیارد و ۱۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۸ درصد بیشتر است.

پرشدگی سدها هم ۶۷ درصد است بعبارت دیگر ۳۳ درصد از ظرفیت سدها همچنان خالی است.

بررسی ذخایر آب سدها تا ۹ خرداد، اوضاع سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی را وخیم و کمتر از ۷۵ درصد حکایت می کند.

ارزیابی سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی تهران و البرز نشان می‌دهد که سد امیرکبیر با ۷۲ درصد پرشدگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد بیشتر و نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۱۵ درصد کمتر آب دارد.

سد لار در سامانه شرق با ۹ درصد موجودی ۳ درصد بیشتر از پارسال اما ۴۳ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله آب کمتری در خود ذخیره کرده است.

نیمی از سد طالقان پر است اما این سد نیز ۶ درصد نسبت به پارسال و ۳۶ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله منفی است.

سد لتیان علیرغم پرشدگی ۹۰ درصدی اما تنها ۹ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله آب بیشتری دارد.

ماملو‌ با ۴۰ میلیون متر مکعب موجودی در شرایط مثبت ۴۲ درصد نسبت به پارسال و منفی ۷۲ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله به سر می‌برد.

بررسی اوضاع ریزش‌های جوی تا ۸ خرداد سال آبی ۱۴۵-۱۴۰۴ بیانگر آن است که ارتفاع کل بارش کشور معادل ۲۳۰.۱ میلیمتر بوده است. این مقدار بارندگی در مدت مشابه بلندمدت ۲۳۰ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۳۸.۹ میلیمتر بوده است.

علیرغم بارش های نسبتا مناسب در برخی مناطق بارندگی در برخی استان ها از جمله یزد، مرکزی، اصفهان، سمنان، گیلان، قزوین، سیستان و بلوچستان، مازندران، البرز، چهار محال و بختیاری و در راس آنها قم و تهران همچنان مطلوب نیست.

به طوری که تهران با ۱۷۲.۶ میلیمتر بارندگی در قیاس با میزان ۲۵۵.۳ میلیمتر متوسط۵۷ ساله ۳۲ درصد کاهش را نشان می دهد

به هر روی اگرچه سال گذشته دوسوم مناطق کشور کم‌بارش بودند اما امسال این نسبت برعکس شده اما حدود ۳۵ میلیون نفر همچنان در تنش آبی قرار دارند بعبارت دیگر حوزه‌های استراتژیک و پرجمعیت مرکزی کشور همچنان با کسری شدید بارندگی دست‌وپنجه نرم می‌ کنند. نتیجه اینکه همچنان آب‌های زیرزمینی در معرض خطرند بنابراین نباید دچار «توهم فراوانی آب» شویم حتی در استان‌های پربارش.

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