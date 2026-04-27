با عرضه ورق گرم فولادمبارکه تقاضای کاذب بازار ناپدید شد

در روزهای اخیر برخی دلالان با موج سواری بر شرایط جنگی قیمتهای ۱۲۰ و ۱۳۰ هزارتومانی را به مصرف کنندگان ورق ارایه می کردند اما عرضه فولادمبارکه نشان داد اردیبهشت ۱۴۰۵ از حیث تقاضای ورق گرم با اسفند ۱۴۰۴ تفاوتی نداشته است و کماکان بازار با رکودی سنگین مواجه است.

به گزارش ایلنا، امروز شرکت فولادمبارکه ۱۶۰  هزارتن ورق گرم از محل فعالیت بازرگانی خود با قیمت ۸۵ هزار تومان عرضه کرد، جالب اینجاست که این حجم ورق گرم بدون هیچگونه رقابتی با همان قیمت پایه معامله شد و با اعلام فولادمبارکه خریداران می توانند، مازاد این ورق گرم را فردا در مچینگ بورس کالا خریداری کنند.

همه اینها در شرایطی است که در روزهای اخیر برخی دلالان با موج سواری بر شرایط جنگی قیمتهای ۱۲۰ و ۱۳۰ هزارتومانی را به مصرف کنندگان ورق ارایه می کردند اما عرضه فولادمبارکه نشان داد اردیبهشت ۱۴۰۵ از حیث تقاضای ورق گرم با اسفند ۱۴۰۴ تفاوتی نداشته است و کماکان بازار با رکودی سنگین مواجه است.

سوالی مهمی که سالهاست مطرح است و پاسخی برای آن یافت نشده این است که ورق های بهین یابی چگونه سر از بازار آزاد درمی آورند که دلالان بتوانند به اینگونه با ورق فولادی سوداگری کنند.

 

