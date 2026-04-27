صادرات نفت کوره روسیه به عربستان افزایش یافت
دادههای معاملهگران از افزایش صادرات نفت کوره روسیه به عربستان سعودی در ماه مارس حکایت دارد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای معاملهگران و گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان میدهد صادرات دریایی نفت کوره و گازوئیل خلأ (VGO) روسیه به عربستان در ماه مارس نسبت به فوریه با ۱۸ درصد افزایش به یک میلیون تن رسیده، زیرا افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، جریان صادرات را تغییر داده است.
عربستان به یک مقصد صادراتی مهم تبدیل شده و خرید نفت کوره تخفیفدار روسیه را برای تأمین بخش برق خود افزایش داده است.
این اتفاق شرایطی را برای عربستان ایجاد کرده است تا نفت خامی را که بهصورت مستقیم برای تأمین برق مورد نیاز دستگاههای خنککننده در فصل گرم تابستان استفاده میکرد، حفظ کند.
صادرات نفت کوره و گازوئیل خلاء از بنادر روسیه به عربستان سعودی بهطور معمول در فصل تابستان بهدلیل افزایش تقاضا برای دستگاههای تهویه مطبوع افزایش مییابد.
بر اساس این گزارش، صادرات نفت کوره روسیه به عربستان در ماه مارس بهدنبال بالا رفتن قیمت نفت در پی تشدید تنشهای خاورمیانه و معافیت موقت واشینگتن برای فروش فرآوردههای نفتی روسیه، با افزایش همراه شد.
از زمان اعمال تحریم کامل اتحادیه اروپا بر فرآوردههای نفتی روسیه در فوریه ۲۰۲۳، کشورهای خاورمیانه و آسیا به بازارهای اصلی نفت کوره روسیه تبدیل شدهاند.
دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان میدهد صادرات نفت کوره روسیه به سنگاپور و مالزی، قطبهای اصلی سوخترسانی و ذخیرهسازی، در ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن ۲۳ درصد کاهش یافته و به حدود یک میلیون تن رسیده است.
دادههای حملونقل هم نشان میدهد که صادرات نفت کوره روسیه به هند، که زمانی جزو بزرگترین بازارهای نفت کوره روسیه بود، در ماه مارس با افت ۶۶ درصدی نسبت به ماه پیش از آن به تنها ۳۷ هزار تن رسیده است.
پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای روسنفت و لوک اویل، عرضه فرآوردههای نفتی روسیه به هند از ماه نوامبر نزدیک به صفر شده است.
در همین حال، حدود ۲۳۰ هزار تن نفت کوره و گازوئیل خلاء بارگیریشده در بنادر روسیه در ماه مارس، برای انتقال کشتی به کشتی به نزدیکی بندر سعید در مصر ارسال شدند، اما مقصد نهایی آنها هنوز مشخص نیست.
پس از حملههای پهپادی اوکراین که بارگیری در بنادر اصلی روسیه را مختل کرد، کل صادرات دریایی نفت کوره روسیه در ماه مارس با حدود ۱۰ درصد کاهش نسبت به ماه فوریه به ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسید.
کل دادههای حملونقل یادشده بر اساس تاریخ ارسال محموله است.