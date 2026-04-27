تداوم روند افزایشی قیمت نفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تداوم اختلال تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و نگرانی درباره محدودیت در عرضه جهانی نفت سبب شد قیمت‌های نفت در معامله‌های روز دوشنبه (هفتم اردیبهشت) بیش از یک درصد افزایش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با یک دلار و ۳۵ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش به ۱۰۶ دلار و ۶۸ سنت به ازای هر بشکه رسید، در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۹۵ سنت یا یک درصد افزایش، ۹۵ دلار و ۳۵ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به‌ترتیب حدود ۱۷ درصد و ۱۳ درصد افزایش یافتند که بیشترین رشد هفتگی از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در روز ۲۸ فوریه (نهم اسفند) به‌شمار می‌آید. در همین حال داده‌های مؤسسه کپلر تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز را نشان می‌دهد.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به کاهش تولید نفت خاورمیانه، پیش‌بینی خود را درباره قیمت نفت برنت و دابلیوتی‌آی برای سه‌ ماه چهارم به‌ترتیب به ۹۰ دلار و ۸۳ دلار برای هر بشکه افزایش داد.

تحلیلگران این بانک آمریکایی روز یکشنبه در یادداشتی اعلام کردند: با توجه به ریسک‌های افزایشی قیمت نفت، قیمت‌های غیرمعمول بالای فرآورده‌های نفتی، خطر کمبود فرآورده‌ها و ابعاد بی‌سابقه این شوک، ریسک اقتصادی فراتر از وضعی است که برآورد اولیه ما درباره نفت خام نشان می‌دهد.

تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به تأثیر این شوک بر تقاضا، پیش‌بینی کردند که تقاضای جهانی نفت در سه‌ ماه کنونی روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۶ روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه در مقایسه با سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/