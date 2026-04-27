محسن پاک‌نژاد روز دوشنبه (هفتم اردیبهشت) در بازدید از ستاد شرکت پایانه‌های نفتی ایران از عملکرد قهرمانانه وزارت نفت و کارکنان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به‌عنوان یکی از نمونه‌های افتخارآفرین یادکرد.

وی در بازدید از شرکت پایانه‌های نفتی از عملکرد مطلوب و افتخارآمیز کارکنان این مجموعه در دوران جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

وزیر نفت در این بازدید، ایستادگی و حضور دائمی مدیرعامل، مدیران ارشد و کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی در جزیره خارک را ستود.