قدردانی وزیر نفت از تلاشهای کارکنان شرکت پایانههای نفتی ایران
وزیر نفت در بازدید از ستاد شرکت پایانههای نفتی ایران ضمن قدردانی از تلاش و فداکاری کارکنان شرکت پایانههای نفتی ایران در روزهای جنگ تحمیلی سوم بر لزوم روایت این جانفشانیها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیر نفت در بازدید از ستاد شرکت پایانههای نفتی ایران ضمن قدردانی از تلاش و فداکاری کارکنان شرکت پایانههای نفتی ایران در روزهای جنگ تحمیلی سوم بر لزوم روایت این جانفشانیها تاکید کرد.
محسن پاکنژاد روز دوشنبه (هفتم اردیبهشت) در بازدید از ستاد شرکت پایانههای نفتی ایران از عملکرد قهرمانانه وزارت نفت و کارکنان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بهعنوان یکی از نمونههای افتخارآفرین یادکرد.
وی در بازدید از شرکت پایانههای نفتی از عملکرد مطلوب و افتخارآمیز کارکنان این مجموعه در دوران جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
وزیر نفت در این بازدید، ایستادگی و حضور دائمی مدیرعامل، مدیران ارشد و کارکنان شرکت پایانههای نفتی در جزیره خارک را ستود.