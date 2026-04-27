به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این شرکت، در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی، با اشاره به عملکرد مجموعه وزارت راه و شهرسازی در دوران جنگ اخیر، اظهار کرد: در این ایام سخت، مجموعه وزارت راه و شهرسازی و استان‌ها بار سنگینی را بر دوش کشیدند و انصافاً پشتیبانی و مدیریت بسیار خوبی انجام شد که جای خداقوت و قدردانی دارد.

وی اظهار داشت: ضروری است برای توسعه زیرساخت‌های شرق کشور برنامه ریزی دقیق‌تر و سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد تا از تمام امکانات این بخش در راستای توسعه همه جانبه کشور بهره‌برداری شود.

بازوند با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در جریان حملات اخیر گفت: خوشبختانه با تلاش تیم‌های اجرایی هیچ‌یک از مسیرها بیش از ۴۸ ساعت مسدود نماند و همه مجدداً به بهره‌برداری رسید.

وی با تقدیر از عملکرد نیروهای وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بلافاصله پس از تهدید دشمن علیه پل‌ها و زیرساخت‌های کشور، کمیته‌های تخصصی تشکیل شد و پل‌های آسیب‌پذیر شناسایی و جایگزین‌های لازم پیش‌بینی شد. وزارت راه و شهرسازی واکنش بسیار مناسبی در این شرایط داشت و اجازه نداد شبکه حمل‌ونقل کشور دچار اختلال طولانی‌مدت شود.

پروژه ریلی سرخس ـ چابهار

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، پروژه ریلی سرخس ـ چابهار را یکی از مهم‌ترین طرح‌های راهبردی کشور عنوان کرد و گفت: در همایش سرمایه‌گذاری کریدورهای کشور که ۲۵ بهمن‌ماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، یک کنسرسیوم بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری در پروژه ریلی سرخس ـ چابهار اعلام آمادگی و تفاهم‌نامه آن امضا شد.

وی ادامه داد: این پروژه به طول حدود ۹۵۰ کیلومتر، برای نخستین بار با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی و بدون دخالت مستقیم دولت اجرا خواهد شد و از مهم‌ترین طرح‌های ریلی کشور به شمار می‌رود.

راه‌آهن چابهار ـ زاهدان

بازوند خاطرنشان کرد: براساس توافق انجام‌شده، پس از تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، بهره‌برداری این مسیر نیز به همان کنسرسیوم واگذار می‌شود تا ساخت و بهره‌برداری کریدور به‌صورت یکپارچه انجام گیرد.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان گفت: سال گذشته حدود ۹۰ کیلومتر چهارخطه مستقل به بهره‌برداری رسید و برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر دیگر اجرایی و آماده بهره‌برداری شود.

پروژه آزادراه حرم تا حرم

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به پروژه آزادراه حرم تا حرم اظهار کرد: این پروژه یکی از مطالبات جدی مردم و از اولویت‌های اصلی ما است. درباره واریانت اجرایی آن تقریباً به جمع‌بندی مشترک رسیده‌ایم و به‌زودی مسیر نهایی برای آغاز عملیات اجرایی به قرارگاه خاتم‌الانبیا ابلاغ خواهد شد.

وی درباره تأمین منابع مالی پروژه‌ها نیز گفت: اگر سهم سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌ها به زیر ۴۰ درصد برسد، دیگر نگرانی بابت ماده ۲۳ وجود نخواهد داشت. به همین دلیل تلاش داریم از ظرفیت بانک‌ها و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی استفاده کنیم.

بازوند در پایان تأکید کرد: جنگ اخیر ثابت کرد توسعه شرق کشور صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه مسئله‌ای ملی و راهبردی برای امنیت و پایداری شبکه حمل‌ونقل کشور است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.