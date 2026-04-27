درخواست ژاپن از مکزیک برای تأمین نفت خام

به گزارش ایلنا از رویترز، کلودیا شینباوم در یک نشست خبری اعلام کرد که مکزیک یک میلیون بشکه نفت خام به ژاپن صادر خواهد کرد، این در حالی است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه از مجموع تولید نفت خام این کشور برای تأمین خوراک پالایشگاه‌های داخلی مصرف و بقیه روانه بازارهای جهانی می‌شود.

وی افزود: این توافق برای ارسال یک میلیون بشکه نفت خام در یک دوره مشخص است. ژاپن از طریق شرکت پمکس درخواست کرده بود و در جریان گفت‌وگوی تلفنی با آن موافقت کردیم.

شینباوم و سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، به‌تازگی توافق کردند همکاری خود را در حوزه انرژی افزایش دهند، زیرا جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عرضه جهانی انرژی را مختل کرده است.

مکزیک روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند.