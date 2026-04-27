کشف و ضبط مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در یکی از مراکز تجاری در تهران
مدیر حراست و امور محرمانه توزیع نیروی برق تهران بزرگ از کشف و ضبط ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران، سید حمیدرضا میرصانع مدیر حراست و امور محرمانه این شرکت با اشاره به اهمیت صیانت از پایداری شبکه برق بر ضرورت مقابله با استفادهکنندگان غیرمجاز از انرژی الکتریکی و رصد هوشمندانه و رسیدگی به گزارش های ارسالی از سوی شهروندان تاکید کرد.
وی در ادامه ضمن با اهمیت دانستن همکاری سازمانها و نهادهای نظارتی به شناسایی یک مرکز استخراج رمز ارز در محدوده منطقه برق دانشگاه اشاره کرد و گفت: دستگاه های غیرمجاز کشف شده در یک واحد تجاری جاسازی شده بود که بررسیهای فنی نشان داده که در این واحد تجاری، تجهیزات استخراج رمز ارز در حال بهرهبرداری بودند.
مجری طرح مقابله با مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز با حساس دانستن شرایط کنونی و محدودیتهای موجود در دوره جنگ، تصریح کرد: پیگیری این پرونده با فوریت در دستور کار قرار گرفت که سرانجام با هماهنگی کامل پلیس امنیت و صدور دستور قاطع قضایی، عملیات ورود به این واحد تجاری مشکوک اجرا و علاوه بر کشف و توقیف دستگاههای ماینر، یک دستگاه تجهیزات ماهوارهای «استارلینک» نیز در محل کشف گردید و در این عملیات، ضمن ضبط تمامی تجهیزات غیرمجاز، متهم اصلی پرونده بازداشت و جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. همچنین صورتجلسه انتظامی توسط ضابطین قضایی در محل تنظیم و پرونده جهت رسیدگی نهایی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
میرصانع در پایان سخنان خود گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از همکاری نهادهای امنیتی و قضایی، بار دیگر تاکید میکند که با هرگونه سوءاستفاده از شبکه برق که موجب تضییع حقوق شهروندان و آسیب به پایداری شبکه شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.